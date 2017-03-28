MANCHESTER UNİTED'DAN NEYMAR İÇİN 200 MİLYON EURO
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Barcelona'nın yıldızı Neymar'ı transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Manchester United Brezilyalı yıldız Neymar'ı renklerine katmak için harekete geçti.
Barcelona ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli 200 milyon Euro. İddiaya göre ise Mourinho'nun çalıştırdığı United bu tutarı ödemeyi göze almış durumda.
kaynak:sabah
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