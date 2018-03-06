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Manchester United'dan muhteşem geri dönüş

MANCHESTER UNİTED'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Manchester United ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı maçta Crystal Palace'ı 3-2 yendi ve muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Tarih : 06 Mart 2018, 09:00
Puan Ver : Manchester United'dan Muhteşem Geri Dönüş(10/10)6

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-2 yendi.

İngiltere liginde 29. haftanın kapanış maçında Crystal Palace, Manchester United'ı ağırladı. Townsend'in 11. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Crystal Palace, van Aanholt'un 48. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

GALİBİYET GOLÜ 90+1'DE GELDİ

Manchester United, 55. dakikada Smalling ile skoru 2-1'e getirdi. Lukaku ile 76. dakikada dengeyi sağlayan Manchester United, Matic'in 90+1'inci dakikada kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Puanını 62'ye çıkaran Manchester United, lider Manchester City'yi 16 puan geriden takibini sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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