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manchester united tolgay arslan'ı takibe aldı

MANCHESTER UNİTED TOLGAY ARSLAN'I TAKİBE ALDI

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup ettiği İngiliz devi Manchester United'ın, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ı göz hapsine aldığı öğrenildi.

Tarih : 05 Kasım 2016, 13:45
Puan Ver : Manchester United Tolgay Arslan'ı Takibe Aldı(5/10)4


Beşiktaş'ın tartışmasız bu sezonki en iyi oyuncuları arasında yer alan ve her maçta yıldızını daha da parlatan Tolgay Arslan, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynanan maçtaki performansıyla herkesi büyülemişti. Tolgay'ın Avrupa arenasındaki bu yükselen formu, elbette dev takımların da gözünden kaçmadı.



Oğuzhan Özyakup'u izlemek için maça gelen İngiliz devi Manchester United'ın gözlemci ekibinin, Tolgay'ın futbolu sonrası bir anda tüm ilgiyi onun üzerine çevirdiği bildirildi. United'ın teknik ekibinin, özellikle Tolgay'ın, oyunun her iki yönünü de başarıyla oynamasından ve top tekniğinden çok etkilendikleri öğrenildi. Maçın ardından hazırlanan raporların da, Kırmızı Şeytanlar'ın menaceri Jose Mourinho ile paylaşıldığı ifade edildi.








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