MANCHESTER UNİTED GÖZLEMCİSİ, YUSUF YAZICI'YA HAYRAN KALDI
İngiliz devi Manchester United'ın gözlemcisi Yusuf Yazıcı, dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'ya hayran kaldı.
Jose Mourinho yönetiminde Premier Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Manchester United, bir yandan da dünyanın dört bir yanında yetenek avında... İngiliz ekibinin gözlemcilerinden Kevin Stonehouse'un bu haftaki adresi Türkiye oldu. Kasımpaşa-Beşiktaş ve Osmanlıspor-Galatasaray maçlarını izleyen Stonehouse, dün de Kadıköy'deydi.
ARTIK MANU'NUN RADARINDA
İzlediği ilk iki maçta kulübü için aradığı yeteneği bulamayan Kevin Stonehouse'u heyecanlandıran isim Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı oldu. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe karşısında etkili bir futbol sergilerken Olcay Şahan'ın golünde asist yaptı. Yusuf, 63. dakikada yerini Onazi'ye bıraktı. Stonehouse, hayran kaldığı Yusuf Yazıcı için, "Topla çok hareketli bir oyuncu. Ne yaptığını bilen, futbol zekası yüksek, harika bir çocuk" değerlendirmesini yaptı. Yaz döneminde birçok kulübün radarına giren Yusuf böylece Manchester United'ın da dikkatini çekmiş oldu.
ALPER'İ DE BEĞENDİ
Kevin Stonehouse'un Fenerbahçe'den beğendiği tek isim ise Alper Potuk oldu. İngiliz futbol adamı, takımının tek golünü kaydeden ve 90 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncunun enerjik ve çok teknik olduğu değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar