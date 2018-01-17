Esnafa Büyük Kolaylık! Artık Tek Tıkla İşlerini Halledebilecekler
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Tekmeliği Olduğu Fotoğraf, Maçın Önüne Geçti
İşkur, İşe Yerleştirme Sayısını 1 Milyonun Üzerine Taşıdı
Ahmet Kural'ı Murat Cemcir'in Sırtında Görenler Yardıma Koştu
Psg Evinde Dijon'u 8-0 Mağlup Etti
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi
Giresunspor'dan Başakşehir'e Olay Gönderme!
Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos'u 67-62 Mağlup Etti
Avcı, Giresunspor Maçı Sonrası Konuştu: Lige Odaklanmalıyız
Arsenal'in Yıldızı Cenk Tosun'un Takım Arkadaşı Oldu
Beşiktaş'ta Büyük Kriz! Vida'ya Lisans Çıkartılamadı
O Bunu Hep Yapıyor! Ebru, Paylaştığı Fotoğrafla Rezil Oldu
Galatasaray'a Hayalini Bile Kuramadığı Teklif Geliyor
Gomis'ten Olay Paylaşım: Terim'den Bol Bol Tavsiyeler Aldım
Düşmana Göz Açtırmayacak! Füze Avcısı'nın Seri Üretimi Başlıyor
Boeing, Ses Hızını 5 Kat Aşacak Yeni Jet Üretecek
Türkiye, Hes'lerden 8,7 Milyar Lira Kazandı
Usta Oyuncu Göreve Başladığı Sahneden Alkışlarla Uğurlandı
Japonya'da İnanılmaz Kaza! Son Sıradaki Yarışçı Birinci Oldu
Galatasaray Başkan Adayı Mustafa Cengiz: Yangından Mal Kaçırır Gibi Seçime Gireceğiz

Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 200 Milyon Euroyu Gözden Çıkarttı

MANCHESTER UNİTED, CRİSTİANO RONALDO İÇİN 200 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARTTI

Manchester United, eski futbolcusu Cristiano'yu Real Madrid'den transfer etmek için 200 milyon euroyu gözden çıkarttı.

Tarih : 17 Ocak 2018, 22:20
Puan Ver : Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 200 Milyon Euroyu Gözden Çıkarttı(7/10)3

Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için düğmeye bastı! İngiliz ekibinin, eski futbolcusu için 200 milyon Euro'yu kasadan çıkartacağı kaydedildi.

İngiliz basını, Jose Mourinho'nun ekibinin "Cristiano Ronaldo'nun dönüşü" planı için sezon sonunda Real Madrid'e 200 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

MANCHESTER'DAN RONALDO'YA BASKI

Öte yandan Manchester United'ın Portekizli yıldıza Real Madrid'den ayrılması için baskı yaptığı belirtildi. Ronaldo'nun sezon başından beri İspanyol ekibinde mutsuz
olduğu konuşuluyordu.

RONALDO'DAN REAL'E REST

İspanyol basını ise, Lionel Messi'nin Barcelona'da yeni sözleşme imzalamasıyla birlikte aldığı zammın, Ronaldo'nun sabrını taşırdığını iddia etti. Messi, yeni sözleşmeyle birlikte Cristiano Ronaldo'nun maaşını geride bırakmıştı. Ronaldo, Messi'nin yeni sözleşmesiyle birlikte hem Messi hem de Neymar'ın gerisine düşüp, dünyanın en çokkazanan üçüncü futbolcusu olmuştu.Ronaldo'nun Real Madrid'de hayal kırıklığına uğradığı ve "Her zaman yarın, yarın diyorlar. Para önemli değil ama statümü düşünmek zorundayım" dediği ve yönetime ayrılma isteğini ilettiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  United  Cristiano  Ronaldo  İçin  200  Milyon  Euroyu  Gözden  Çıkarttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER