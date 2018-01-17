MANCHESTER UNİTED, CRİSTİANO RONALDO İÇİN 200 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARTTI
Manchester United, eski futbolcusu Cristiano'yu Real Madrid'den transfer etmek için 200 milyon euroyu gözden çıkarttı.
Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için düğmeye bastı! İngiliz ekibinin, eski futbolcusu için 200 milyon Euro'yu kasadan çıkartacağı kaydedildi.
İngiliz basını, Jose Mourinho'nun ekibinin "Cristiano Ronaldo'nun dönüşü" planı için sezon sonunda Real Madrid'e 200 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.
MANCHESTER'DAN RONALDO'YA BASKI
Öte yandan Manchester United'ın Portekizli yıldıza Real Madrid'den ayrılması için baskı yaptığı belirtildi. Ronaldo'nun sezon başından beri İspanyol ekibinde mutsuz
olduğu konuşuluyordu.
RONALDO'DAN REAL'E REST
İspanyol basını ise, Lionel Messi'nin Barcelona'da yeni sözleşme imzalamasıyla birlikte aldığı zammın, Ronaldo'nun sabrını taşırdığını iddia etti. Messi, yeni sözleşmeyle birlikte Cristiano Ronaldo'nun maaşını geride bırakmıştı. Ronaldo, Messi'nin yeni sözleşmesiyle birlikte hem Messi hem de Neymar'ın gerisine düşüp, dünyanın en çokkazanan üçüncü futbolcusu olmuştu.Ronaldo'nun Real Madrid'de hayal kırıklığına uğradığı ve "Her zaman yarın, yarın diyorlar. Para önemli değil ama statümü düşünmek zorundayım" dediği ve yönetime ayrılma isteğini ilettiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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