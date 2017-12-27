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Manchester United, Burnley İle 2-2 Berabere Kaldı

MANCHESTER UNİTED, BURNLEY İLE 2-2 BERABERE KALDI

Old Trafford'da büyük heyecana sahne olan maçta Manchester United uzatmalarda bulduğu golle Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Manchester United, Burnley İle 2-2 Berabere Kaldı(6/10)2

Premier League'in 20. haftasında Manchester United Old Trafford'da Burnley ile karşı karşıya geldi. Özellikle ikinci yarısının büyük heyecana sahne olduğu maçta Manchester United, beraberliği uzatmalarda kurtardı ve 90 dakika 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

MANCHESTER UNITED'İN GOLLERİ LİNGARD'DAN GELDİ

Burnley'nin rakibi karşısındaki gollerini 3. dakikada Ashley Barnes ve 36. dakikada Steven Defour kaydetti. Manchester United'ın golleri ise 53. dakikada ve 90+1. dakikada Jesse Lingard attı. Bu sonucun ardından Burnley puanını 33'e çıkarırken, Manchester United'ın puanı 43 oldu.

Burnley, ligin 21. haftasında deplasmanda Huddersfield ile karşılaşacak. Manchester United ise sahasında Southampton'ı konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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