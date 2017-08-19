İngiltere Ligi'nde Manchester United, deplasmanda Swansea'yi 4-0 mağlup etti, 4 dakikada attığı 3 golle taraftarını coşturdu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mourinho'nun takımı Manchester United, Swansea'yi net bir skorla mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Manchester'a galibiyeti getiren golleri 45'te Bailly, 80'de Lukaku, 82'de Pogba, 84'te de Martial attı.

Manchester United, puanını 6 yaparken Swensea 1 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada