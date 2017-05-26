MANCHESTER SALDIRISINDA CEP TELEFONU 'KADININ HAYATINI KURTARDI'
Manchester saldırısında ağır yaralanan Lisa Bridgett'in, şarapnel parçalarının cep telefonuna gelmesi sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı.
Bridgett patlama anında telefonla konuşuyordu. Bridgett'in eşi Steve, telefonun muhtemelen parçaları yavaşlattığını ve yönünü değiştirdiğini söyledi.
Buna rağmen parçalar telefonu deldikten sonra yanağından girerek burnunun içine saplandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar