

Bridgett patlama anında telefonla konuşuyordu. Bridgett'in eşi Steve, telefonun muhtemelen parçaları yavaşlattığını ve yönünü değiştirdiğini söyledi.







Buna rağmen parçalar telefonu deldikten sonra yanağından girerek burnunun içine saplandı.







kaynak:sabah