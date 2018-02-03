Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Burnley deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Maçın gollerini Danilo ve Gudmundsson kaydetti.

Manchester City bu sonuç ile, son 3 deplasman maçında da kazanamamış oldu.

Maça iyi başlayan taraf Manchester City oldu.

PERDEYİ DANİLO AÇTI

İlk yarıda oyunun ve topun hakimi olan Manchester City, 22. dakikada Danilo'nun kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Zaman zaman rakip kaleyi yoklayan Burnley ilk yarıda skor üretmeyi başaramadı.

İkinci yarıda ise topun hakimi Manchester City olsa da Burnley hızlı geliştirdiği hücumlarla Manchester City kalesini yokladı.

GUDMUNDSSON BERABERLİK GOLÜNÜ KAYDETTİ

82. dakikada sağ bek Lowton'ın ortasında Gudmundsson, Walker'ın arkasından çok iyi hareketlendi ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Maçta başka gol olmazken, Manchester City 69 puanla liderliğini sürdürdü.

Burnley ise puanını 36'ya yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Manchester City, Crystal Palace ve Liverpool deplasmanlarının ardından Burnley deplasmanından da galibiyet çıkaramamış oldu.

Kaynak: haberinburada