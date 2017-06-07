MANCHESTER CİTY'NİN YILDIZINDAN ALEX İTİRAFI!
Manchester City'li Fernando, "Savunmakta en çok zorlandığım isim Alex de Souza'ydı" itirafında bulundu.
Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Fernando, kulüp kanalının Youtube hesabından, taraftarların sorularını yanıtladı. Fernando, 'Kariyerinde karşı karşıya oynamaktan en çok zorlandığın futbolcu kimdi' sorusuna, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza yanıtını verdi.
Fernando, Alex'le ilgili şunları söyledi:
MESSI VE RONALDO'YA KARŞI DA OYNADIM AMA...
"Kariyerimde Messi ve Ronaldo gibi dünyanın en iyilerine karşı oynadım. Ancak beni sahada en çok zorlayan, sessiz ve zararsız duruşu ancak mükemmel paslarıyla Alex oldu."
kaynak:sabah
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