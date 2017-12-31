İngiltere Liginde Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında lider Manchester City, Crystal Palace'a konuk oldu.

Mücadelede 90 dakika baskı yapan taraf Manchester City bir türlü rakip ağlara göremedi. 90+2'de Milijocevic'le penaltı fırsatından yararlanamayan Crystal Palace galibiyeti elleriyle itmesine rağmen, Manchester'ın 18 maçlık galibiyet serisine son vermiş oldu.

Bu sonuçla Manchester City puanını 59'a yükseltirken, Crystal Palace 19. puanını hanesine yazdırdı.

Kaynak: haberinburada