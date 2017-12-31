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Manchester City'nin 18 Maçlık Galibiyet Serisi, Palace Deplasmanında Bitti

MANCHESTER CİTY'NİN 18 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ, PALACE DEPLASMANINDA BİTTİ

İngiltere Liginde Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldı.

Tarih : 31 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Manchester City'nin 18 Maçlık Galibiyet Serisi, Palace Deplasmanında Bitti(7/10)3

Premier Lig'in 21. haftasında lider Manchester City, Crystal Palace'a konuk oldu.

Mücadelede 90 dakika baskı yapan taraf Manchester City bir türlü rakip ağlara göremedi. 90+2'de Milijocevic'le penaltı fırsatından yararlanamayan Crystal Palace galibiyeti elleriyle itmesine rağmen, Manchester'ın 18 maçlık galibiyet serisine son vermiş oldu.

Bu sonuçla Manchester City puanını 59'a yükseltirken, Crystal Palace 19. puanını hanesine yazdırdı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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