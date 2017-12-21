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Manchester Cityli Sterling'e Saldıran Taraftara Hapis Cezası
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Manchester Cityli Sterling'e Saldıran Taraftara Hapis Cezası

MANCHESTER CİTYLİ STERLİNG'E SALDIRAN TARAFTARA HAPİS CEZASI

Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Karl Anderson adlı taraftara 16 hafta hapis cezası verildi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 00:50
Puan Ver : Manchester Cityli Sterling'e Saldıran Taraftara Hapis Cezası(5/10)1

Mahkemeye çıkarılan Anderson, İngiliz futbolcuya ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 16 hafta hapis ve 100 sterlin para cezasına çarptırıldı. Daha önce holiganizm içerikli suçlara karıştığı da tespit edilen Anderson, eylemleri nedeniyle Sterling'den özür diledi.

STERLING'E TEKME ATMIŞTI

Manchester City'nin konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 yendiği geçen cumartesi günü oynanan lig karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen saldırgan, ırkçı söylemde bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme atmıştı. Olayın ardından 23 yaşındaki Sterling, polise şikayette bulunmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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