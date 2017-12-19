Sürücüsüz Metro 4 Günde 292 Binden Fazla Yolcu Taşıdı
Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi

Manchester Cityli Sterling'e ırkçı saldırı! 1 kişi gözaltına alındı

MANCHESTER CİTYLİ STERLİNG'E IRKÇI SALDIRI! 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manchester City'nin genç yıldızı Sterling'e ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 20:00
Puan Ver : Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı(9/10)5

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

IRKÇI SALDURUDA BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE BİR KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

STERLING'E MAÇ SONU TEKME ATTI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 mağlup ettiği geçen cumartesi günü oynanan lig karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen saldırganın, ırkçı söylemde bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme attığı iddia edildi. Olayın ardından 23 yaşındaki Sterling'in polise şikayette bulunduğu ve video görüntülerinin kulüp tarafından emniyet yetkililerine verildiği kaydedildi.

Tottenham maçında attığı iki golle yıldızlaşan Sterling, bu sezon Manchester City formasıyla toplam 15 gol attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  Cityli  Sterling  E  Irkçı  Saldırı  1  Kişi  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER