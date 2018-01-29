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Manchester City'den rekor transfer!

MANCHESTER CİTY'DEN REKOR TRANSFER!

Manchester City, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'dan 23 yaşındaki Aymeric Laport 57 milyon sterline transfer etti. Bu transferle Laporte, City'nin en pahalı futbolcusu oldu.

Tarih : 29 Ocak 2018, 23:20
Puan Ver : Manchester City'den Rekor Transfer!(9/10)5

Premier Lig lideri Manchester City rekor bir transfer imza attı. City, Athletic Bilbao'dan Aymeric Laporte'yi renklerine bağladı.

İngiliz devi, Laporte için İspanyol kulübüne oyuncunun sözleşme fesih bedeli olan 57 milyon sterlini ödeyecek.

DE BRUYNE'Ü 55 MİLYON STERLİNE TRANSFER ETMİŞLERDİ

23 yaşındaki Laporte, Manchester City'nin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçti. City, daha önce Kevin de Bruyne'ü 55 milyon sterline renklerine bağlamıştı.

Laporte'nin katılımıyla Manchester City'nin bu sezon defans oyuncularına ayırdığı kaynak; 190 milyon sterline ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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