MANCHESTER CİTY, WATFORD ENGELİNİ RAHAT AŞTI
Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Manchester City evinde konuk ettiği Watford'u 3-1 mağlup etti.
Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi.
Manchester City mücadelenin henüz 38. saniyesinde Raheem Sterling ile öne geçmeyi başardı.
İLK YARI 2-0 SONA ERDİ
Ev sahibi ekip, 13. dakikada Kabasele'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık skorla girildi.
GRAY FARKI 2'YE İNDİRDİ
Karşılaşmanın 63. dakikasında sahneye çıkan Agüero, skoru 3-0'a getirdi. Son sözü Watford'dan Gray 82. dakikada söyledi ve Manchester City, Watford'u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 62'ye çıkardı. Watford ise 11. mağlubiyetini alarak 25 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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