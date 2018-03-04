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Manchester City Şampiyonluğa Koşuyor
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Manchester City şampiyonluğa koşuyor

MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

İngiltere Premier Ligde Manchester City, evinde Chelsea'yi Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Tarih : 04 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Manchester City Şampiyonluğa Koşuyor(8/10)4

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.

İngiltere ligini açık ara önde götüren Manchester City, son şampiyon Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi City, Bernardo Silva'nın 46. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

CITY ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Puanını 78'e yükselten Manchester City, bitime 9 hafta kala en yakın takipçisi Liverpool'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Chelsea, 53 puanda kaldı.

59 puanı bulunan Manchester United, haftanın kapanış karşılaşmasında yarın Crystal Palace'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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