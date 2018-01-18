Esnafa Büyük Kolaylık! Artık Tek Tıkla İşlerini Halledebilecekler
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Tekmeliği Olduğu Fotoğraf, Maçın Önüne Geçti
İşkur, İşe Yerleştirme Sayısını 1 Milyonun Üzerine Taşıdı
Ahmet Kural'ı Murat Cemcir'in Sırtında Görenler Yardıma Koştu
Psg Evinde Dijon'u 8-0 Mağlup Etti
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi
Giresunspor'dan Başakşehir'e Olay Gönderme!
Fenerbahçe Doğuş, Panathinaikos'u 67-62 Mağlup Etti
Avcı, Giresunspor Maçı Sonrası Konuştu: Lige Odaklanmalıyız
Arsenal'in Yıldızı Cenk Tosun'un Takım Arkadaşı Oldu
Beşiktaş'ta Büyük Kriz! Vida'ya Lisans Çıkartılamadı
O Bunu Hep Yapıyor! Ebru, Paylaştığı Fotoğrafla Rezil Oldu
Galatasaray'a Hayalini Bile Kuramadığı Teklif Geliyor
Gomis'ten Olay Paylaşım: Terim'den Bol Bol Tavsiyeler Aldım
Düşmana Göz Açtırmayacak! Füze Avcısı'nın Seri Üretimi Başlıyor
Boeing, Ses Hızını 5 Kat Aşacak Yeni Jet Üretecek
Türkiye, Hes'lerden 8,7 Milyar Lira Kazandı
Usta Oyuncu Göreve Başladığı Sahneden Alkışlarla Uğurlandı
Japonya'da İnanılmaz Kaza! Son Sıradaki Yarışçı Birinci Oldu
Galatasaray Başkan Adayı Mustafa Cengiz: Yangından Mal Kaçırır Gibi Seçime Gireceğiz

Manchester City, Nicolas Otamendi'nin Sözleşmesini Uzattı

MANCHESTER CİTY, NİCOLAS OTAMENDİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, savunma oyuncusu Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini uzattı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Manchester City, Nicolas Otamendi'nin Sözleşmesini Uzattı(5/10)1

İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, takımın tecrübeli stoperlerinden Nicolas Otamendi'nin sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

2022'YE KADAR MANCHESTER CITY'DE

2015'te Valencia'dan Manchester ekibine transfer olan Arjantinli savunmacı, takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Otamendi, Manchester City formasını 118 karşılaşmada terletti. 29 yaşındaki stoper bu sezon 28 maçta oynarken, 5 gole imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  City  Nicolas  Otamendi  Nin  Sözleşmesini  Uzattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER