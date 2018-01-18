İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, takımın tecrübeli stoperlerinden Nicolas Otamendi'nin sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

2022'YE KADAR MANCHESTER CITY'DE

2015'te Valencia'dan Manchester ekibine transfer olan Arjantinli savunmacı, takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Otamendi, Manchester City formasını 118 karşılaşmada terletti. 29 yaşındaki stoper bu sezon 28 maçta oynarken, 5 gole imza attı.

Kaynak: haberinburada