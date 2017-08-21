İngiliz devi Manchester City, Barcelona'daki sözleşmesinde "300 milyon Euro'ya serbest kalır." maddesi bulunan Messi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Futbol tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını kazanan Neymar'dan sonra Premier Lig'de sezonu kupasız tamamlayan Manchester City, Messi için 300 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

İngiliz basını, Manchester City'nin 300 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyebileceğini, Messi'nin daha önce birlikte çalıştığı Pep Guardiola ile yeniden bir araya gelmeye sıcak baktığını belirtti.

EN PAHALI OYUNCU OLMAK İSTİYOR

Messi'nin Neymar'ın 222 milyon Euro'luk bonservisini geçerek tarihin en pahalı oyuncu unvanını almaya da istekli olduğu kaydedildi.

Öte yandan Messi'nin Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmasına karşın henüz resmi imzaların atılmamış olması da ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

Kaynak: haberinburada