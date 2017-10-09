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Manchester City, Lionel Messi İçin 400 Milyon Euro Ödemeye Hazırlanıyor

MANCHESTER CİTY, LİONEL MESSİ İÇİN 400 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLANIYOR

İngiliz devi Manchester City, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için Barcelona'ya ocak ayında 400 milyon euro teklif edecek.

Tarih : 09 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Manchester City, Lionel Messi İçin 400 Milyon Euro Ödemeye Hazırlanıyor(6/10)2

Sezon başında Paris Saint Germain'e 220 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Neymar'ın kırılamaz denilen rekorunu, Barcelona'nın bir başka yıldızı Lionel Messi kırmak üzere… İngiliz ekibi Manchester City, Katalan ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için dudak uçuklatacak bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İspanya'nın AS gazetesine göre Barcelona'nın kapısını 400 milyon euro ile çalmaya hazırlanan Manchester City, tarihe geçecek transferi Ocak ayında bitirmek istiyor.

Eğer teklif kabul edilirse Lionel Messi, 2008-2012 yılları arasında Barcelona'ya tarihinin en iyi sezonunu yaşatan Pep Guardiola ile İngiltere'de yeniden buluşmuş olacak.

KULÜP "İMZALADIK" DEDİ AMA...

Barcelona'nın Lionel Messi ile anlaşma sağlandığını ve sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı açıkladığı 5 Temmuz tarihinden bu yana konu ile ilgili herhangi bir gelişme olmaması kafaları karıştırmıştı. Arjantinli yıldıza imza töreni düzenlenmemesi taraflar arasında anlaşmazlık olduğu iddialarını güçlendirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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