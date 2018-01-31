Sırbistan Sta'sı Genişletildi, Yktk'sı Güncellendi
Enerji İthalatı Geçen Yıl Aralık Ayında Yüzde 35 Arttı
Motosiklete Kasksız Binen Hakan Hatipoğlu Ve Eşi, Görüntülenince Panikledi
Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
Alişan Ve Çağla Şıkel Yollarını Ayırdı
Yemen'deki Çatışmalarda 21 Kişi Öldü
Thy, New York Borsasının Açılış Zilini Çaldı
Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı Arasındaki Farklar Nelerdir?
Btso Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Kütahya'da Jeotermal Saha İhaleleri
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
Aleyna Tilki'nin Suşili, Havyarlı Kahvaltı Tabağı Mide Bulandırdı
Hakkında İğrenç Suçlamalar Çıkan Oyuncu Mark Salling, Kendini Astı
Karayollarında Durum
Bitcoin Artık Güldürmüyor
Arçelik'in KâRı Beklentilerin Gerisinde Kaldı
Birleşme Ve Satın Almalarda 'ocak Ateşi'
Seren Serengil, Bana Kadınlığımı Hatırlattın Deyip Yaşar İpek'e Aşkını İtiraf Etti
Fed Faiz Kararları Öncesi Dolar Sakin Başladı!
Abd'de Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

Manchester City Lig Kupasında Finale Yükseldi

MANCHESTER CİTY LİG KUPASINDA FİNALE YÜKSELDİ

Manchester City, İngiltere Kupası'nda 2-1'in rövanşında Bristol City'i 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Tarih : 31 Ocak 2018, 08:10
Puan Ver : Manchester City Lig Kupasında Finale Yükseldi(8/10)4

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında alt lig ekiplerinden Bristol City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, 90 dakika sonunda Bristol City'i 3-2 yendi

Bu sonucun ardından ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, Lig Kupası'nda finale yükseldi.

GOLLER SANE, AGUERO VE BRUYNE'DEN GELDİ

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Leroy Sane, 49. dakikada Sergio Agüero ve 90+6. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.

Bristol City'nin Manchester City karşısındaki gollerini ise 64. dakikada Marlon Pack ve 90+4. dakikada Aden Flint attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  City  Lig  Kupasında  Finale  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER