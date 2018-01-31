MANCHESTER CİTY LİG KUPASINDA FİNALE YÜKSELDİ
Manchester City, İngiltere Kupası'nda 2-1'in rövanşında Bristol City'i 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında alt lig ekiplerinden Bristol City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, 90 dakika sonunda Bristol City'i 3-2 yendi
Bu sonucun ardından ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, Lig Kupası'nda finale yükseldi.
GOLLER SANE, AGUERO VE BRUYNE'DEN GELDİ
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Leroy Sane, 49. dakikada Sergio Agüero ve 90+6. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.
Bristol City'nin Manchester City karşısındaki gollerini ise 64. dakikada Marlon Pack ve 90+4. dakikada Aden Flint attı.
Kaynak: haberinburada
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