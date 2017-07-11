MANCHESTER CİTY İLE ANLAŞAN DANİ ALVES, SON DAKİKA KARARIYLA PSG'YE GİTTİ
Juventus'tan ayrılan ve Manchester City ile her konuda anlaşma sağlayan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, son dakikada kararından vazgeçip Fransa devi PSG'ye transfer oldu.
Brezilyalı yıldız Dani Alves, Manchester City'ye transfer olmaktan son dakika kararıyla vazgeçti ve PSG'ye katılma kararı aldı. Ailesiyle birlikte Paris'te bulunan 34 yaşındaki futbolcunun, yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ESKİ HOCASINA ÇALIM ATTI
Juventus'la olan sözleşmesini feshettikten sonra, eski hocası Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'e transfer olması beklenen Daniel Alves, sürpriz bir çalımla PSG'yi tercih etti.
Le Parisien'in haberine göre; Brezilyalı sağ bek, akşam saatlerinde Paris'te bulunan Amerikan Hastanesi'nde takımın bir başka Brezilyalısı Marquinhos'la buluştu ve ardından sağlık kontrolünden geçti.
Yakın zamanda dünya evine girdiği yeni eşi Joana Sanz da Instagram hesabından Paris'te olduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkatlerden kaçmadı. 34 yaşındaki futbolcunun yarın kendisini 2 yıllığına PSG'li yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın Anlaştığı Feghouli, Hafta Sonuna Kadar İstanbul'a Gelecek
- Kayserispor, Sabri Sarıoğlu'na Rest Çekti: Geliyorsan Gel
- Beşiktaş'ın İstediği Aboubakar, Porto'yla Antrenmanlara Çıktı
- İspanyol Tenisçi Nadal, Elendiği Turnuvada Korttan Ayrılmak İçin Rakibini Bekledi
- Taraftarı Kendinden Geçiren Tarık Haberi Yalan Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- İspanyol Havayolu Şirketi Yaptıkları Skandala Son Verdi
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
Bu Haberle İlgili Yorumlar