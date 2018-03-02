Bakü'de Dehşet! Uyuşturucu Tedavi Merkezinde Yangın: 30 Ölü
Şubat'ta Fiyatı En Çok Artan Ürün Maç Bileti Oldu
O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
Sosyal Medya, 8 Şehit Verdiğimiz Çatışmadaki Komutanı Konuşuyor
Komşu Kızına Taktığı Altını Mektupla Geri İsteyen Kadın Konuştu
Deniz Kuvvetleri'nde Fetö Operasyonu: 16 Subay Gözaltında
8 Şehit Verdiğimiz Çatışmanın Kahreden Detayları Ortaya Çıktı
Dolar Yükselişe Geçti
Atak Helikopteri Vurdu, 9 Terörist Öldürüldü
Afrin Şehidi 'istifa Et' Diyen Babasına Böyle Tepki Göstermiş
Mustafa'yı Çıldırtacak Mesaj! Boşanmadan, Eski Aşkı Peşine Düştü
Anderson Talisca'dan Sözleşme İtirafı
Şener Özbayraklı'dan İlginç Derbi Yorumu: Ben Çok Keyif Aldım
Anadolu Efes'in Deplasman Kabusu Sürüyor
Manchester City Deplasmanda Arsenal'i Dağıttı, Tarihe Geçti
Ahmet Nur Çebi Fena Patladı: Hazırlanmış Bir Senaryoydu
Volkan Demirel'den Olay Yaratan Sevinç
Afrin Şehitlerinin Ateşi İzmir Ve Kastamonu'yu Yaktı!
Nişanlı Şehidin Mesajı Yürek Yaktı: Nasipse Döneriz Sevdiklerimize
Faturayı F.Bahçe'ye Kesti: Gerginliğin Sebebini Arkadaşlar Daha Bilir

Manchester City deplasmanda Arsenal'i dağıttı, tarihe geçti

MANCHESTER CİTY DEPLASMANDA ARSENAL'İ DAĞITTI, TARİHE GEÇTİ

İngiltere Premier Ligde Arsenal'a konuk olan Manchester City, deplasmanda 3-0'lık galibiyet alırken, Londra ekibi lig tarihinde ilk kez kendi sahasında oynadığı bir maçta ilk yarıda 3 gol yedi.

Tarih : 02 Mart 2018, 01:30
Puan Ver : Manchester City Deplasmanda Arsenal'i Dağıttı, Tarihe Geçti(8/10)4

İngiltere Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Arsenal deplasmanına çıkan Manchester City, ezici bir futbolla sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

CITY İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Mücadelenin 15. dakikasında Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 28'de David Silva ile skoru 2-0'a getirdi. Maçın 33. dakikasında Leroy Sane durumu 3-0 yaparken bu golden önce yapılan üst üste paslar City'nin takım oyunu kalitesini gözler önüne serdi.

İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen Arsenal, 53'te Pierrre Aubameyang'ın kaçırdığı penaltı ile bu fırsatı değerlendiremezken kalan dakikalarda da gol olmayınca mücadele 3-0 Manchester City'nin galibiyeti ile sonuçlandı.

MANCHESTER CITY PUANINI 75 YAPTI

Arsenal lig tarihinde ilk kez kendi sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında 3 gol yerken bu sonucun ardından Manchester City puanını 75 yaparken Arsenal 45 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  City  Deplasmanda  Arsenal  İ  Dağıttı  Tarihe  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER