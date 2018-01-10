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Manchester City, Bristol City'i 2-1 Mağlup Etti

MANCHESTER CİTY, BRİSTOL CİTY'İ 2-1 MAĞLUP ETTİ

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City evinde Bristol City'i Aguero'nun 90+2. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Tarih : 10 Ocak 2018, 22:00
Puan Ver : Manchester City, Bristol City'i 2-1 Mağlup Etti(10/10)6

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City ile Bristol City karşılaştı.

BRISTOL CITY PENALTIDAN BULDUĞU GOLLE ÖNE GEÇTİ

Etihad Stadı'nda yapılan mücadeleye oldukça baskılı başlayan Manchester City, rakibinin kilidini açmakta zorlanırken, zaman zaman kontralarla etkili olan Championship ekibi, 44. dakikada öne geçti. Mangala'nın kaptırdığı top sonrasında gelişen atakta Bristol City penaltı kazandı, atışı kullanan Reid ilk yarının sonucunu belirledi: 0-1

KEVIN DE BRUYNE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Çeyrek finalde Manchester United'ı eleyerek dikkatleri üzerine çeken rakibi karşısında ikinci yarıya da hızlı başlayan Manchester City, 55. dakikada golü buldu. Sahaya kaptan olarak çıkan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, skoru eşitledi.

AGUERO SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız Agüero, 90+2. dakikada attığı golle skoru tayin etti: 2-1.

İki takım arasındaki rövanş maçı 23 Ocak'ta Bristol City'nin sahasında yapılacak ve finale kalan takım belli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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