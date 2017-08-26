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Manchester City, Bournemouth'u 90+7'de Attığı Golle 2-1 Yendi

MANCHESTER CİTY, BOURNEMOUTH'U 90+7'DE ATTIĞI GOLLE 2-1 YENDİ

İngiltere Premier League'de Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u, 90+7. dakikada Sterling'in attığı golle 2-1 mağlup etti.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Manchester City, Bournemouth'u 90+7'de Attığı Golle 2-1 Yendi(8/10)4

İngiltere Premier League'in 3. haftasında Bournemouth taraftarı önünde Manchester City'i konuk etti. Son dakikaları nefes kesen maçta Manchester City, Bournemouth'u 90+7. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

STERLİNG KRAL OLDU

Ev sahibi Bournemouth'un mücadeledeki tek golünü 13. dakikada Charlie Daniels kaydetti. Manchester City 21. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin son saniyeleri nefes kesti. 6 dakika uzatmanın verildiği maç uzatmalarda da duraksadı. Manchester City 90+7. dakikada Sterling'in attığı golle Bournemouth karşısında 2-1 öne geçti. Gol sonrası City'li oyuncular ve taraftarları arasında inanılmaz bir sevinç yaşandı. Hakem gol sevincini abarttığı için sarı kartı olan Sterling'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına attı.

MAÇ 100 DAKİKA SÜRDÜ

Santradan sonra hakem 100. dakikaya kadar mücadeleyi devam ettirdi. Bournemouth bu sürede bir şans bulsa da değerlendiremedi. Man. City, nefes kesen maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 7'ye çıkardı. Bournemouth ise puansız kaldı.

Ligin 4. haftasında Manchester City sahasında Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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