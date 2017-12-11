Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Manchester bu gece mavi!

MANCHESTER BU GECE MAVİ!

İngiltere Liginde lider Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 2-1 yenerek puan farkını 11'e çıkardı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 00:50
Puan Ver : Manchester Bu Gece Mavi!(9/10)5

Premier Ligin 16. haftasında Old Trafford'da oynanan dev mücadelede lider Manchester City, ikinci sıradaki Manchester United'a konuk oldu.

Jose Mourinho ile Pep Guardiola'yı karşı karşıya getiren dev karşılaşmada konuk ekip Manchester City, oynadığı futbolla ve hızlı pas trafiğiyle mücadelenin genelinde daha etkili bir performans ortaya koydu.

SILVA PERDEYİ AÇTI

Deplasmanda olmasına rağmen baskılı oynayan Manchester City, 43. dakikada David Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra City cephesi rahatlarken ilk yarı boyunca etkili olamayan Manchester United, duraklama anlarında Rashford'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

OTAMENDI SON NOKTAYI KOYDU

İkinci yarıda tempolu oyununu sürdüren Manchester City, 54. dakikada gerçekleşen duran top organizasyonunda savunma oyuncusu Otamendi'nin golüyle bir kez daha öne geçti ve konuk ekip, skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Dev mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Manchester City, Old Trafford deplasmanından üç puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 46 yaptı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlama aldı. Haftayı puansız kapatan Manchester United ise Manchester City'nin arkasında ikinci sıradaki yerini korudu ancak zirveyle arasındaki puan farkı 11 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  Bu  Gece  Mavi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER