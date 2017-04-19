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manavgat'ta tüyler ürperten kadın cinayeti

MANAVGAT'TA TÜYLER ÜRPERTEN KADIN CİNAYETİ

Komşusunu bıçakla öldüren katil zanlısı aynı bıçakla intihar etmek istedi. İki çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis, katil zanlısını, olay yerine 200 metre mesafede kanlar içinde buldu

Tarih : 19 Nisan 2017, 10:00
Puan Ver : Manavgat'ta Tüyler Ürperten Kadın Cinayeti(5/10)7


Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.  Polis vatandaşların ihbarı üzerin olayın şüphelisi olduğu iddia edilen kişinin cinayet mahalline 100 metre mesafede bulunan evine baskın yaptı.Kapıyı kıran polis evde şüpheliyi bulamayınca çevrede araştırma başlattı. Katil zanlısı eve 200 metre mesafede bir ağacın altında kanlar içinde buldu. Katil zanlısının cinayetin ardından yine aynı bıçakla boğazını keserek intihar etmeye çalıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın ardından eve gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.

  Olay dün gece   Manavgat Yayla Mahallesi Işıklar Caddesinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ve kocasıyla boşanma davası devam eden 2 çocuk annesi Nuran Soydinç, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Nuran Soydinç'in feryatlarını duyarak polisi arayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri ve 112  acil sağlık ekipleri evde  Soydinç'in cansız bedeniyle karşılaştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Manavgat  Ta  Tüyler  Ürperten  Kadın  Cinayeti    haber

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