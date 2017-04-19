

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Polis vatandaşların ihbarı üzerin olayın şüphelisi olduğu iddia edilen kişinin cinayet mahalline 100 metre mesafede bulunan evine baskın yaptı.Kapıyı kıran polis evde şüpheliyi bulamayınca çevrede araştırma başlattı. Katil zanlısı eve 200 metre mesafede bir ağacın altında kanlar içinde buldu. Katil zanlısının cinayetin ardından yine aynı bıçakla boğazını keserek intihar etmeye çalıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın ardından eve gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.



Olay dün gece Manavgat Yayla Mahallesi Işıklar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ve kocasıyla boşanma davası devam eden 2 çocuk annesi Nuran Soydinç, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Nuran Soydinç'in feryatlarını duyarak polisi arayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri ve 112 acil sağlık ekipleri evde Soydinç'in cansız bedeniyle karşılaştı.







kaynak:milliyet