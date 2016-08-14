O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

manavgat'ta motosikletle minibüs çarpıştı: 2 ölü

MANAVGAT'TA MOTOSİKLETLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada, Tunuslu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 14 Ağustos 2016, 10:52
Puan Ver : Manavgat'ta Motosikletle Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü(0/10)


Mahmut B.'nin kullandığı minibüsle karşı yönden gelen Tunus uyruklu 31 yaşındaki Anwer Hachani'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada başlarında kask bulunmayan Anwer Hachani ile arkasında oturan 29 yaşındaki Hassine Bejaoui ağır yaralandı. 

Özel bir hastaneye götürülen Anwer Hachani ile Hassine Bejaoui müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 








Etiketler: Manavgat  Ta  Motosikletle  Minibüs  Çarpıştı  2  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER