

Mahmut B.'nin kullandığı minibüsle karşı yönden gelen Tunus uyruklu 31 yaşındaki Anwer Hachani'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.



Kazada başlarında kask bulunmayan Anwer Hachani ile arkasında oturan 29 yaşındaki Hassine Bejaoui ağır yaralandı.



Özel bir hastaneye götürülen Anwer Hachani ile Hassine Bejaoui müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.