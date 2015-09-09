

Iğdır ve Dağlıca saldırılarının ardından başlayan gerginlikler sürüyor. Antalya'nın Manavgat ve side ilçelerinde iş yerleri yakıldı. Manavgat'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ise bir kişi hayatını kaybetti. Muğla'da da bir kişi giydiği kıyafet nedeniyle linç edilmek istendi.







Dağlıca saldırısında şehit düşen sözleşmeli er Uğur Yıldız'ın baba ocağı Antalya'nın Manavgat ilçesi gergindi.







Akşam saatlerinde otomobil ve motosikletleriyle toplanan kalabalık başta Side olmak üzere Çolaklı, Ilıca gibi önemli turizm merkezlerinde doğu kökenli vatandaşlara ait olduğu iddia edilen işyerlerine saldırdı, çok sayıda işyeri ateşe verildi.