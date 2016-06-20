

Arazöze sıçrayan alevleri söndürmeye çalışan bir orman işçisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 12.15 sıralarında Manavgat'ın Bucak Şeyhler Mahallesi Yer Köprü mevkiinde ormanda çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen söndürülemedi. 3 ayrı noktada aynı anda başladığı iddia edilen orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, arazözler, iş makineleri ve orman işçilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor. Bu arada yangına müdahale eden bir arazöze sıçrayan alevleri söndürmeye çalışan orman işçisi Abdullah Berk yaralandı. Berk, arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.