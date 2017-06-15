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mamak'ta gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

MAMAK'TA GAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA: 1 YARALI

ANKARA'da 5 kişinin oturduğu bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 10:27
Puan Ver : Mamak'ta Gaz Sıkışması Sonucu Patlama: 1 Yaralı(9/10)10


ANKARA'da 5 kişinin oturduğu bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.



Patlama, saat 01.30 sıralarında Mamak İlçesi Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Çınar Apartmanı'nda meydana geldi. 4 katlı apartmanın giriş katında Yörük ailesinin bulunduğu evin mutfak kısmında, gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sonrası evde bulunan 5 kişiden Ferhat Yörük yaralandı, evde ise büyük hasar oluştu. Mahallede endişeye neden olan patlama ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan ve kendi çabalarıyla dışarıya çıkan Ferhat Yörük, tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlama ardından evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.



 



kaynak:haberler








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