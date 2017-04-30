

Kasperksy tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde Malware atakları açısından başı çekiyor. Global Malware atakları nın yapıldığı yerlere baktığımızda ilk beş sırada Hollanda, Amerika, Almanya, Rusya ve Fransa bulunurken META bölgesinde sırasıyla Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve Cezayir geliyor.



Tabii ki son dönemde artış gösteren ataklar sadece Malware ile sınırlı değil. Ransomeware atakları da çok popüler. Yapılan araştırmada Ransomeware ataklarının 2016 yılının il üç ayında 3 milyon seviyesinde olduğu gözlenmiş. 2017 yılının ilk üç ayındaki rakam ise 6 milyon civarında. Bir yıllık süre içerisinde 2 kat artış gösteren Ransomeware atakları önümüzdeki günlerde de yükseliş trendini devam ettirecek.



Tüm bunların yanında uygulama tarafındaki exploited saldırlara baktığımızda eskiden olduğu gibi yine tarayıcıların başı çektiğini görüyoruz. Tarayıcı üzerinden yapılan saldırılar tüm uygulamalar arasında yüzde 26.95 lik orana sahip. Ardından Windows geliyor. Genel saldırılar arasında Android üçüncü sırada yer alsa da mobil tarafa baktığımızda ANdroid üzerinden yapılan saldırların yüzde 98'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Apple'ın bu konudaki başarısı tartışılmaz. Saldırı listesinde Apple iOS işletim sistemi yer almıyor.



Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi'ndenKıdemli Güvenlik Araştırmacısı Ghareeb Saad, “2017'nin ilk çeyreğinde siber suçluların dikkatinin wiper adı verilen silicilere ve özellikle de finansal suçlara kaydığını gözlemledik. Tespit edilmeyi neredeyse imkansız hale getiren ve adli araştırmaları zorlaştıran dosyasız zararlı yazılımlar, hem hedefli saldırılar düzenleyen failler, hem de siber suçluların geneli tarafından kullanıldı. Etkinliğimizde ATMitch olaylarında kullanılan böyle bir ‘görünmez' saldırı örneğini yeniden canlandırdık. Bu tür tehditler düzgün güvenlik çözümlerinin, güvenlik istihbaratının ve dikkatli bir şekilde yönetilen olay müdahale süreçlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.” dedi.