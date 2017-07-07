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Maltepede'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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maltepede'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

MALTEPEDE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası D-100 karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Tarih : 07 Temmuz 2017, 10:29
Puan Ver : Maltepede'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı(8/10)10


Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu İdealtepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda Kartal yönüne ilerleyen Muhammet Kayır Anan, 65 ** 4852 plakalı içerisi eşya yüklü olan nakliyat kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Uğur Onur Yumru denetimindeki 34 ** 4857 plakalı Otomobil ve Tuncay Saraç yönetimindeki 34 ** 1612 plakalı servis minibüsü ile Yakup Karadağ yönetimindeki 41 ** 2549 plakalı kamyonet duramayarak arkadan birbirlerine çarptı. Muhammet Kayır Anan denetimindeki kapalı kasa kamyonet çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahriyelere doğru devrildi.



 



 



kaynak:haberler








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