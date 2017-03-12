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Maltepe'de trafik kazası meydana geldi: 6 yaralı

MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ: 6 YARALI

Maltepe'de alkollü sürücü önce seyir halindeki araca ardından kırmızı ışıkta bekleyen diğer araca çarptı.

Tarih : 12 Mart 2017, 11:04
Puan Ver : Maltepe'de Trafik Kazası Meydana Geldi: 6 Yaralı(5/10)7


Maltepe'de alkollü sürücü önce seyir halindeki araca ardından kırmızı ışıkta bekleyen diğer araca çarptı.



Kazada 6 kişi yaralandı. Olay saat 02.00 sıralarında Maltepe Sahilyolu Kartal istikameti İdealtepe mevkiinde meydana geldi.



Savaş Ağırman'nın kullandığı 34 LYL 01 plakalı araç seyir halindeki Sevilay Paşavul yönetimindeki 42 PP 361 plakalı otomobile daha sonrada kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Bıyıklının kullandığı 34 JT 7537 plakalı araçlara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.



 



 



 



kaynak: sabah








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