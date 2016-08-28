

Olay gece 03.00 sıralarında Maltepe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iskele girişinde oturan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada silahlar ateşlenirken, Ramazan Tosun ve Fahri Keklik isimli iki kişiye mermi isabet etti.







YARALI BOTLA DENİZE AÇILDI







Yaralanan bir kişi iskele girişinde kanlar içinde yere yığıldı. Diğer yaralı ise sahile yönelip, bir bota binerek denize açıldı. Zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Botla açılan yaralı bir müddet denizde kaldıktan sonra kıyıya çıkarıldı.







YOLDA HAYATINI KAYBETTİ