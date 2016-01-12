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maltepe'de otel yangını

MALTEPE'DE OTEL YANGINI

Maltepe'de inşaat halindeki bir otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binayı kaplayan alevlerin arasından çok sayıda işçinin kurtarıldığı, çok sayıda işçinin de hala mahsur olduğu belirtildi.

Tarih : 12 Ocak 2016, 11:42
Puan Ver : Maltepe'de Otel Yangını(10/10)7


Maltepe'de inşaat halindeki bir otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binayı kaplayan alevlerin arasından çok sayıda işçinin kurtarıldığı, çok sayıda işçinin de hala mahsur olduğu belirtildi.



Gülsuyu Mahallesi'nde henüz inşaat halinde olan otelin zemin katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Bir anda alevler binanın zemin katını kapladı. Çok sayıda işçi binada mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerden bir kısmının yaralı olarak kurtarıldığı, bir kısmının da hala binada olduğu belirtildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.








Etiketler: Maltepe  De  Otel  Yangını    haber

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