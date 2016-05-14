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maltepe'de kaza: 1 kişi öldü

MALTEPE'DE KAZA: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza, saat 03.30sıralarında D-100 Karayolu Gülsuyu mevkii yan yolda meydana geldi.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:48
Puan Ver : Maltepe'de Kaza: 1 Kişi Öldü(8/10)10


Kaza, saat 03.30sıralarında D-100 Karayolu Gülsuyu mevkii yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sağdıç yönetimindeki 34 MES 82 plakalı lüks otomobil, D-100 Karayolundan Gülsuyu yan yola saparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.



Yolda savrulan otomobil, önce seyir halindeki 34 JC 3659 plakalı bir otomobile ardından da park halindeki bir kamyonun kasasına çarptı.



Hurdaya dönen aracın içindeki sürücü Mehmet Sağdıç olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağdıç'ın araç içerisinde sıkışan cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.



Bu sırada kaza alanına gelen Sağdıç'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis aracın etrafını kapatarak olay yeri incelemesi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







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