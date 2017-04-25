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MALTEPE'DE AKILALMAZ OLAY! OTOMOBİLE SAPLANDI


MALTEPE'DE AKILALMAZ OLAY! OTOMOBİLE SAPLANDI
Tarih : 25 Nisan 2017, 17:17
Puan Ver : Maltepe'de Akılalmaz Olay! Otomobile Saplandı(10/10)7


Maltepe sahilyolunda çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında kepçe elektrik direğine çarptı. Devrilen direk seyir halindeki aracın ön sağ camından girip arka camdan çıktı. Şans eseri kazada sürücü yara almazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında sahilyolu İdealtepe mevkiinde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilyolunda yapılan çalışmalar sırasında kepçe, geriye doğru ilerlerken, aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direk bu sırada sahilyolunda ilerleyen Satılmış Çelik'in kullandığı otomobile saplandı. Otomobilde tek başına olan Satılmış Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Sağ kapının camından girerek arka cama kadar uzanan direk, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle sahilyolunun trafiği bir süre aksadı.








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