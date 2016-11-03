

İstanbul Maltepe Belediyesi Kentsel Yenileme Bilgilendirme Ofisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, "Dün Avcılar Belediye Başkanımızın aracına isabet eden kurşunlar sonrası belediye ofisimize de yapılan bu saldırı biraz manidar" dedi.



Maltepe Başıbüyük Mahllesi'nde bulunan Kentsel Yenileme Bilgilendirme Ofisi'ne dün gece saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. bugün Sabah saatlerinde ofise gelen çalışanlar, ofisin kapısında ve camında kurşun izleri görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, ofisin kapısında toplam 5 kurşun buldu. Şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.