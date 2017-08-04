Antalya Alanya'da yaklaşık 30 yıl önce gündeme gelen ancak çeşitli gerekçelerle yapılamayan teleferik projesi tamamlandı. Yapılan teleferik 9 milyon euroya mal oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce gündeme gelen ancak çeşitli gerekçelerle yapılamayan teleferik projesi tamamlandı. Damlataş plajından 1'inci Derece Arkeolojik SİT olan Alanya Kalesi'ne uzanan 900 metrelik hattan oluşan teleferikte, insanlı testler başladı. 9 milyon euroya mal olan teleferikle yılda 1 milyon kişinin taşınması planlanıyor.

ALANYA TELEFERİĞİNİN YAPIMI TAMAMLANDI

Alanya'da geçen yılın kasım ayında yapımına başlanan ve Damlataş Plajı'ndan yaklaşık 300 rakımdaki Alanya Kalesi'nin içerisinde bulunan Ehmedek bölgesine çıkışı sağlayacak Alanya teleferiğinin yapımı tamamlandı.YILDA 1 MİLYON KİŞİNİN TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Yapım işinin bitirilmesi ve tüm deneme turlarının tamamlandığı teleferik insanlı testlerin de bitmesiyle ziyaretçilerin hizmetine açılacak. Toplam 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle hizmet verecek teleferikle saatte 1130 kişi, yılda ise yaklaşık 1 milyon kişinin taşınması hedefleniyor.İLK PROJE 1986'DA GÜNDEME GELDİ

1980 yılında konuşulmaya başlayan Alanya'daki teleferik projesi 1986 yılında belediye meclisine öneri olarak sunulmasıyla gündeme geldi.

EKONOMİK SIKINTILAR PROJENİN YAPILMASINA ENGEL TEŞKİL ETTİ

Proje için hazırlık yapılırken, hattın ulaşacağı Alanya Kalesi 1988 yılında 1'inci Derece Arkeolojik SİT ilan edildi. Bunun sonrasında bölgede yapılacak her iş için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay şartı zorunlu hale geldi. Aradan geçen sürede görev yapan belediye başkanları Damlataş Plajı'ndan Alanya Kalesi'ne uzanacak teleferik için projeler hazırlattı. Ancak bu projeler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay alamadı. Ekonomik sıkıntılar da projenin yapılmasına engel teşkil etti. Alanya Kalesi'nin 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının ardından da teleferik için süreç daha da zorlaştı.

İHALEYİ 9 MİLYON EURO'YA ALDI

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in göreve geldiği 2014 yılında proje raftan indirildi. Kentin 30 yıllık hayali olan teleferik için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve UNESCO'nun şartlarına uygun proje hazırlanması kararlaştırıldı. Hazırlanan proje tarihi ve doğal yapıya zarar vermeyeceği onayını aldıktan sonra ihaleye çıkıldı. Teleferik Holding, üst kullanım hakkıyla 1 yılı inşaat, 19 yılı işletme modeli olarak 9 milyon euroya ihaleyi aldı. Geçen yıl kasım ayında çalışması başlatılan projenin inşaat işi geçen ay tamamlandı.

KURBAN BAYRAMI'NDA HİZMETE GİRECEK

Dünyaca ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarının üzerinden Alanya Kalesi'ne tırmanan teleferik, hem şehrin kuşbakışı görüntüsünü, hem de ilçe merkezinde bulunan tüm tarihi dokuyu tek seferde ziyaretçilerinin seyrine sunacak. Belediyenin testlerin tamamlanmasıyla Kurban Bayramı'nda hizmete açmayı planladığı teleferiğin sefer ücreti kişi başı 18 TL olarak planlanırken, gaziler ve şehit yakınları, engellilerle yaşlılar için toplu taşıma indirimlerinin uygulanacağı belirtildi.

KALEYE BÜYÜK ARAÇLAR GİREMEYECEK

Yapılan proje kapsamında teleferiğin zirve durağına yerleştirilen yürüyüş yolları ile iç kale ve diğer bölgelerine ulaşılırken, yürüyüş yolunun bitimine kurulacak olan alanda ise 14 kişi kapasiteli 4 "Shatter" olarak bilinen büyük golf araçlarıyla ziyaretçiler, Süleymaniye Cami mevkiinden iç kaleye kadar tüm alanları yürümeden gezebilecek. Alınan belediye kararlarıyla teleferiğin hizmete girmesiyle birlikte büyük tur otobüslerinin kaleye girişi yasaklanacak. Golf aracı turlarıyla otobüslerin ve büyük araçların kale dokusuna verdiği zararın engellenmesi planlanıyor. Başlangıç olarak 4 araçla hizmet verecek olan golf araçlarının gelecek olan ziyaretçi sayısına göre artırılması bekleniyor.

"BAYRAM HEDİYESİ"

Teleferik çalışmalarını inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir hayalin gerçekleşmesinde yer almanın onur verici olduğunu söyledi. İnsanlı testlerde kabine binen Başkan Yücel, "Şu an teleferiğin son testleri gerçekleşiyor. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Alanya'nın en güzel sahillerinden Damlataş ve Kleopatra plajlarının üzerindeyiz. Teleferik inşaatı Damlataş bölgesinden, iç kaleye yani Ehmedek bölgesine uzanıyor. Saatte 1130 kişi taşıyan ve 17 kabinden oluşan teleferiğimizle Alanya'nın 30 yıldır hayali olan bir projeyi gerçekleştirdik. Yetkili firma test turlarını yapıyor. İnşallah biz de gelecek hafta işletme ruhsatını vererek Alanya'mıza ve Alanya'yı ziyaret eden tüm turistlerimize bayram hediyesi olarak sunmayı planlıyoruz" dedi.

"DOĞAL GÜZELLİKLERLE İÇ İÇE"

Alanya teleferiğin SİT alanına kurulan Türkiye'de tek, deniz kenarına kurulup tarihi yerleri seyirlik hale getiren iki teleferikten biri olduğunu söyleyen Başkan Yücel, teleferiğin amacına uygun bir şekilde ziyaretçilerin hizmetine açılacağını vurguladı. Başkan Yücel, "Çünkü teleferikler hem taşıma hem de seyirlik içindir. Fakat Alanya teleferiği taşımadan ziyade seyirlik olarak kullanılabilecek ender teleferiklerden biridir. Bu proje doğal güzelliklerle iç içe olan bir proje. Ben şimdiden bu projenin Alanya halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada