Şirketler kendini zorlayan Y kuşağına savaş açtı. Firmalar artık çalışan bağlılığı konusunda çözümler geliştirirken bir yandan da franchising modeliyle büyüyor. 1980-1999 arasına doğanlar Dünya'da "Y Kuşağı" olarak adlandırılıyor. Türkiye'de Y Kuşağı ile 2000 yılından sonra doğanlardan oluşan Z Kuşağı, nüfusun yüzde 35'ini oluşturuyor. Bir işe girip emekli olana kadar orada çalışmayı tercih eden önceki kuşaklardan farklı olarak Y Kuşağı, sık sık iş değiştiriyor. Bu durum, çalışan bağlılığı probleminin derinleşmesine neden oluyor.

TÜRKİYE'DE İŞYERİNE BAĞLI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 7

Danışmanlık firması Ernst & Young'un araştırmasına göre çalışanların sık sık değişmesi, şirketlerin insan kaynağı maliyetini yüzde 34 artırıyor. Problemin kaynağı, çalışan bağlılığındaki azalma. Y Kuşağı'nın işyeri bağlılığının, kendisinden önceki kuşaklardan çok daha az olması, sorunu derinleştirici bir etki yapıyor. Çalışan ile şirket arasındaki gönül bağı koptuğunda işten ayrılma kaçınılmaz oluyor.Gallup'un araştırmasına göre Türkiye'de işyerine bağlı çalışanların oranı sadece yüzde 7. Bu, dünyadaki en düşük oranlardan biri. Türkiye'de çalışanların yüzde 62'si, işyerine bağlı olmadığını söylüyor. İşyeriyle gönül bağındaki kopukluk, aktif olarak iş aramaya dönüşenlerin oranı ise yüzde 30. Çalışan bağlılığı, Türkiye'ye özgü bir sorun değil: Aynı oran Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'da yüzde 9, Macaristan'da yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. Çalışan bağlılığının görece yüksek olduğu Portekiz (yüzde 19), İspanya (yüzde 18) ve İngiltere'de (yüzde 17) bile oran yüzde 20'yi aşmıyor. Çalışan bağlılığını artırmak için şirketler, insan kaynakları uzmanlarının desteğiyle çeşitli çalışmalar yürütüyorlar.

KOPUKLUKLAR ONARILIYOR

İnsan kaynakları firması Engage & Grow, çalışan bağlılığı konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri. "Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür" mottosuyla Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Engage & Grow, 12 haftalık bir çalışma sonrasında şirketlerde yönetim ile çalışanlar arasındaki gönül bağındaki kopuklukları onarıyor. Engage & Grow'un altı kıtada, 80 ülkede uyguladığı program, yüzde 22 daha yüksek karlılık, yüzde 21 daha yüksek verimlilik, yüzde 10 daha yüksek müşteri bağlılığı, yüzde 65 daha düşük personel değişim oranı ve yüzde 37 daha düşük devamsızlık oranı getiriyor.

BAĞLILIK EĞİTİMİ GELİŞTİRİLİYOR

Engage & Grow Türkiye yöneticisi Özge Toraman, "Türkiye'de hizmet verdiğimiz şirketlerde de benzeri sonuçlarla karşılaşıyoruz" diyor. Engage & Grow, Türkiye'de çalışan sayısı 30'un üzerinde işletmeler için, özellikle de büyük ölçekli kurumsal şirketler icin çalışan bağlılığı konusunda çözümler geliştirirken bir yandan da franchising modeliyle büyüyor. Eğitimi alanlar şirketlerde gönülbağı için çalışıyor.

Kaynak: haberinburada