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maliye'den google'a ağır ceza

MALİYE'DEN GOOGLE'A AĞIR CEZA

Maliye Bakanlığı, Google'a Türkiye'deki reklam satış faturalarını İrlanda'dan kestiği ve vergi kaybına neden olduğu için 300 milyon TL ceza kesti.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 14:01
Puan Ver : Maliye'den Google'a Ağır Ceza(9/10)8


Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekipleri, dünyanın en büyük arama motoru Google'a yönelik rutin denetimlerde şok bir sonuca ulaştı. Vergi müfettişleri yaptıkları incelemede, Google'ın, İstanbul Levent'teki Tekfen Plaza'da yer alan Türkiye ofisinden internet reklamcılığı faaliyetinde bulunmasına rağmen, Türkiye'deki müşterilere reklam satış faturalarını İrlanda'dan kestiği ve Türkiye'yi çok yüksek oranlarda vergi kaybına neden olduğunu tespit etti.



Sabah'ın haberine göre, Apple, Microsoft, Google, Twitter gibi ABD merkezli çok uluslu işletmelerin vergiden kaçınmak maksadıyla ABD dışındaki ticari faaliyetlerini İrlanda'da kurdukları şirketler üzerinden yürüttükleri iddia edildi. Bu durumun özellikle vergi savaşlarının kızıştığı Avrupa Birliği ile ABD arasında ciddi çekişmelere neden olduğu zaman zaman uluslararası basının gündemine de geliyor. Türkiye'de de faaliyette bulunan söz konusu şirketlerin burada satış ofisleri ve ciddi ticari organizasyonları bulunmasına rağmen, Türkiye'den elde ettikleri ticari gelirleri İrlanda'ya aktardıkları biliniyor.



 



kaynak:habertürk








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