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Maliyeden çatıda üretilecek elektriğe destek

MALİYEDEN ÇATIDA ÜRETİLECEK ELEKTRİĞE DESTEK

Maliye Bakanı Ağbal, binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden üretilecek elektriğin satışında vergi kolaylığı sağlanması için harekete geçtiklerini belirtti.

Tarih : 28 Ocak 2018, 03:00
Puan Ver : Maliyeden Çatıda Üretilecek Elektriğe Destek(9/10)5

Maliye Bakanı Naci Ağbal, binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden üretilecek elektriğin satışında vergi kolaylığı sağlanması için harekete geçtiklerini belirterek, bu alanın desteklenmesi gerektiğini, yetiştirilebilir ve Bakanlar Kurulunca da uygun görülürse torba yasaya konulabileceğini ifade etti.

"KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETENLERE DESTEK VERMEK GEREK"

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bina çatı ve cephelerinde üretilecek elektrikle ilgili vatandaşlara sağlanacak kolaylıkları değerlendirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) düzenlemesi ile binalarda üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme verilerek enerji arzı ihtiyacına katkı sağlanacağını kaydeden Ağbal, Maliye Bakanlığı açısından ise paranın söz konusu olduğu her alanda verginin de gerekli olduğunu söyledi.

Düzenlemeyi sektör açısından oldukça önemli gördüklerini dile getiren Ağbal, "Biz şimdi vatandaşa desek ki, 'ihtiyaç fazlası elektriğini sisteme satarken fatura keseceksin, beyanname vereceksin,' bunlar zor işler. Dolayısıyla vergi politikası tarafında destek vermek üzere buradan oluşan kazançların vergiden istisna edilmesi, bu yapılan teslimlerin KDV'den müstesna tutulması mümkün." diye konuştu.

"TORBA YASAYA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK"

EPDK'nın konuyla ilgili düzenlemesine destek vermek üzere devreye girdiklerini belirten Ağbal, "Arkadaşlara şu talimatı verdim: Gerçekten bu alanı desteklememiz lazım. Eğer yetiştirebilirsek, Bakanlar Kurulunda da uygun görülürse, bunu torba yasaya bile koyabiliriz. Burada tabii ki vatandaşın esas amacı kendi ihtiyacını karşılaması. Zaten 10 kilovata kadar bir sınır var." dedi.

Ağbal, EPDK ile Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin bir toplantı yaptığını söyledi. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirmenin, vergi kazanmaktan daha önemli olduğunu ifade eden Ağbal, bu açıdan EPDK'nın düzenlemesine destek olacaklarını dile getirdi.

"SİSTEM DAHA HIZLI YAYGINLAŞTIRILABİLİR"

Söz konusu toplantı sonrası AA muhabirine bilgi veren EPDK yetkilileri de vatandaşların binalarının çatı ve cephelerinden ürettiği elektriği sisteme vermek için fatura kesmesinin sektör açısından sıkıntı oluşturacağının Gelir İdaresi Başkanlığına aktarıldığını bildirdi.

Yetkililer, iki tarafın sorunun çözümünde birlikte hareket ederek ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikle çatı ve cephe tipi güneş panellerinin kullanımının daha hızlı yaygınlaşmasının sağlanabileceğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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