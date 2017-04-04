MALİYE BU KEZ KENDİNİ DENETLEDİ
Maliye Bakanlığı bu sefer kendi kendini denetledi. Vergi daireleri, mal müdürlükleri ve muhasebat birimlerini inceleyen Maliye, geçen yıla ilişkin 79 milyon liralık hatalı işlem tespit etti. Tespit edilen miktar kadar hazineye kaynak sağlandı.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan döneminde 2008 yılında uygulamaya giren kamudaki israf ve suiistimalleri önlemek amacıyla geliştirilen elektronik teftiş kapsamında Vergi Daireleri Denetim Bilgi Sistemi (VEDEBİS), Saymanlıklar Denetim Bilgi Sistemi (SADEBİS) ve Milli emlak Denetim Bilgi Sistemi (MİDEBİS) ile vergi daireleri, saymanlıklar ve milli emlak birimleri denetlendi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar