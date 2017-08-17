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MALİYE BAKANLIĞI ESKİ ÇALIŞANI 70 KİŞİ HAKKINDA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI


Maliye Bakanlığı Eski Çalışanı 70 Kişi Hakkında FETÖ'den Gözaltı Kararı
Tarih : 17 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Maliye Bakanlığı Eski Çalışanı 70 Kişi Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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