

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki (TEDES) düzenlemelerle ilgili, "Geçmişten kesilen trafik para cezaları konusunda çalışmak lazım. Burada eğer gerekli uyarı levhaları konulmayan ortamlarda, gerekli açıklamaların yapılmadığı yerlerde gerçekten hakkaniyete ve adalete de uygun olmadığı anlaşılırsa bu çalışmayı yapmak gerekir. Bu konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı da var" dedi.