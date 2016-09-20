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maliye bakanı'ndan trafik cezalarıyla ilgili iyi haber

MALİYE BAKANI'NDAN TRAFİK CEZALARIYLA İLGİLİ İYİ HABER

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki (TEDES) düzenlemelerle ilgili, "Geçmişten kesilen trafik para cezaları konusunda çalışmak lazım.

Tarih : 20 Eylül 2016, 17:45
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki (TEDES) düzenlemelerle ilgili, "Geçmişten kesilen trafik para cezaları konusunda çalışmak lazım. Burada eğer gerekli uyarı levhaları konulmayan ortamlarda, gerekli açıklamaların yapılmadığı yerlerde gerçekten hakkaniyete ve adalete de uygun olmadığı anlaşılırsa bu çalışmayı yapmak gerekir. Bu konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı da var" dedi.








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