

Bakan Ağbal, "70 milyar liralık bir vergi ve prim alacağını yapılandırmaya dahil edeceğiz" derken, "16 Nisan'dan sonra hızlı şekilde yasa tasarısını göndereceğiz. Mayıs ayı içinde başvuruları alırız ve ödemeler de başlar. 36 aya kadar taksitlendirme imkanı olacak. Peşin ödemek isteyenlere indirim olacak" diye konuştu.



Bakan Ağbal, yeni dönemde yeni teşviklerin olacağını söylerken, "16 Nisan'a giderken piyasa sadece sonucu tahmin etmiyor. Kısa vadede referandum sonucunun evet çıkması demek piyasada ekonomik parametrelerin istikrar kazanması, reformların çıkacağı bir dönemin başlangıcı. Kurdaki gelişmeler, faiz oranları, ekonomik büyüme, yatırım harcamaları ve sermaye bakımından olumlu etkiler görülecek kısa vadede. Başka bir seçeneğin olumlu bir hikaye üretme niteliği yok. 17 Nisan gününden itibaren ekonomi siyasetin birinci gündemi olacak. Biz 1,5 yıldır reform şeklinde düzenlemeler yaptık. Biz de yapısal reformlar yapılacağını söylüyoruz. Üretim reform paketimiz var. Reform niteliğinde düzenlemeler ihtiva eden bir yasa tasarısı var. 16 Nisan'da evet çıktıktan sonra yasama organında düzenlemeler arka arkaya yapılacak. Uluslararası ekonomik ilişkileri düzenleyen konular var. AB Gümrük Birliği düzenlemesi var. 17 Nisan'dan itibaren bu çalışmalara hız vereceğiz. Ekonominin canlanmasıyla ilgili çok sayıda karar aldık. 2017- 2018'e ilişkin ilave teşvikler var. 17 Nisan'dan itibaren Türkiye gündeminin birinci sırasına ekonomi oturacak. Yeni destek ve teşvikler olacak. Son derece olumlu gelişmeleri görüyoruz. 2016 Ağustos'tan beri çok kararlar aldık. Birileri diyor ki, "Biz bunu beklemiyorduk" diyor. Türkiye ekonomisi sağlamlığını gösterdi. Çok isabetli kararlar aldık. Yatırımın önünü açacak kararlar aldık. Onların ekonominin son çeyreğinde bir karşılığı olması gerekiyordu, onu da gördük. Biz gelişmeleri takip edeceğiz. 2017'de büyüme oranının daha çok olması için ilave destekler ne olacak ona bakacağız" diye konuştu.







kaynak:yenişafak