

Bakanı Naci Ağbal milyonlarca kişiyi sevindirecek 3 müjde birden verdi







1-KURUMLAR VERGİSİ







Maliye ekonominin en temel sorunu olan 'küçük'lüğe neşter vuruyor. Aynı alanda üretim yapan iki şirket birleşirse birleşmiş şirketlere adeta evlilik hediye geliyor, birleşmiş şirketlerden kurumlar vergisi alınmayacak.







2- DAMGA VERGİSİ







Yatırım ve üretim üzerinden tüm damga vergisi yükü kaldırılacak. Ar-Ge ve inovasyon ile kamu-özel işbirliği yapılan projelerde damga vergisi artık olmayacak







3- TÜREV ÜRÜNLER







Sadece riskten korunma amaçlı kaldıraçlı döviz işlemi yapan şirket ve işadamlarından vergi alınmaması yolunda foreks ve türev işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılacak



Bir süredir başta yabancı dev şirketlerin bulunduğu dernek ve kuruluşlar ile iş dünyası örgütleri Maliye'den şikâyet etmiyor. Bunun nedeni Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sık sık iş dünyası ile bir araya gelip sorunları dinlemesi ve anında çözüm üretmesi. Bakan Ağbal, iş dünyası ile bir araya gelip sorunları dinledikten sonra sadece not almakla kalmıyor. Hemen yasal düzenlemeyi yapmak ve Meclis'ten geçirmek için harekete geçiliyor. Düzenlemeler de hızla yapılıyor. “İş dünyası ile ne kadar istişare edersek o kadar güzel düzenlemeler yapıyoruz” diye özetliyor Ağbal bu durumu. Habertürk'e özel verdiği röportajda darbe girişiminden ekonominin temel sorunlarına kadar bir çok alanda fikirlerini paylaşan Ağbal, iş dünyası için devrim niteliğindeki üç ayrı çalışmayı da paylaştı.



Bunlardan ilki Türkiye ekonomisinin en temel problemi olan ölçek sorununa neşter vuracak. Türkiye'nin çok sayıda küçük ve orta boy işletmesi olduğunun altını çizen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu şirketlerin birleşmelerini teşvik etmek gerektiğini belirterek, üzerinde çalıştıkları yeni düzenlemeyi şöyle özetledi: “Küçük firmalarda üretim yaptığınız zaman rakabet gücünüz, verimliliğiniz olmuyor. Ar-Ge'ye istediğiniz kaynağı ayıramıyorsunuz. Şimdi biz aynı alanda faaliyette bulunan iki şirkete ‘Bir araya gelin firmayı büyütün biz sizden vergi almayalım' diyeceğiz.