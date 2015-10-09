

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.







Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk televizyonunda canlı yayına katıldı. Bakan Şimşek, Türkiye'nin bağımlı olduğu emtia ve enerji alanlarında fiyatların düşmesi nedeniyle oluşan fırsatları neden kaçırdığı sorusuna, "Türkiye'nin Ortadoğu'da yaşananlar gibi kimi şokların merkezinde bulunduğunu söyledi. Söz konusu şoklar Brezilya, Rusya, Endonezya, Çin gibi ülkelere oranla Türkiye'yi daha fazla etkiledi" dedi. Türkiye'nin aynı zamanda Rusya'nın yeni maceracı yaklaşımından en fazla etkilenen ülke olduğunu söyleyen Maliye Bakanı, Rusya'yı vuran her şeyin Türkiye'yi de vurduğunu, Rusya'nın enerji alanı da dahil olmak üzere Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olduğunu belirtti ve "Dolayısıyla Rusya'daki gelişmeler bizi başka ülkelere oranda daha fazla etkiliyor. Bunu görelim" diye konuştu.







Bu dönemin kolay bir dönem olmayacağını vurgulayan Bakan Şimşek, Avrupa'daki ekonomik sıkıntılar ve Ortadoğu'daki gelişmelerin, Rusya'nın yeni pozisyonlarının küresel ekonomik krizin artçı şoklarıyla ilgili olduğunu, Çin'in ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu açıkladı.







Emtia fiyatlarının düşmesi ve doların değer kazanmasının küresel anlamda bir tehdit olmayı sürdürdüğünü belirten Şimşek, reel dolar endeksinin dünyadaki bütün para birimlerine karşı değer kazandığını söyledi.







Eskisinin aksine bugünün dünya ekonomisinin iki motorundan birinin gelişmekte olan ülkelerden oluştuğunu kaydedn Maliye Bakanı Şimşek, "Dünya bir motorla gidemiyor, hiçbir zaman gidemedi. Önümüzdeki dönemde de gidemeyecek bunu biliyorlar. O nedenle ben Türkiye açısından baktığımız zaman siyasi istikrar ve reformların inanılmaz hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.







1990'lı yılların sonundaki Türkiye algısının kötü olduğunu söyleyen Bakan Şimşek "Gerçekte de kötüydü. 2007-2008'e doğru bizim algımız iyileşti. Neden? Reformlarla beklenti kanallarında inanılmaz bir iyileşme oldu. Son dönemde Türkiye'nin algısı kötüleşti ama gerçek o kadar değil. Temeller hala iyi, dinamizm hala var ve Türkiye, bunu döndürebilir" ifadelerini kullandı.







Türkiye'nin 3'üncü bir seçime gitmesinin doğru olmadığını belirten Şimşek, uzlaşma zemininin bulunmasının gerektiğini söyledi. Çünkü öbür türlü, durumu idare eden bir şeydir. O, çalışmaz, yürümez ve Türkiye bu sıkıntıları aşmaz. Reformlar üzerine uzlaşacak güçlü bir hükümet. İdeali tek başına bir AK Parti hükümetidir. Çünkü biz, bu reformları hazırladık, tecrübemiz, inandırıcılığımız, kredibilitemiz hala var" dedi.







Bakan Şimşek, 2016 yılı ile ilgili, seçimin güçlü bir hükümet kurmaya elverişli olduğu varsayımıyla büyümenin bir miktar daha iyileşeceğini söyledi. Bu sene yüzde 3 civarında büyüme olacaksa, gelecek yıl yüzde 4'e çıkabileceğini bildiren Bakan Şimşek, "beklentiler iyileşecek ve bu beklentilerin iyileşmesi yoluyla da büyüme kısmen özel sektör yatırımlarıyla daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde gidebileceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.