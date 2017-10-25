Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Maliye Bakanı Ağbal: 3 Yılda, 3,2 Milyon Vatandaşımızı İstihdam Edeceğiz

MALİYE BAKANI AĞBAL: 3 YILDA, 3,2 MİLYON VATANDAŞIMIZI İSTİHDAM EDECEĞİZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde 3,2 milyon vatandaşımıza ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Maliye Bakanı Ağbal: 3 Yılda, 3,2 Milyon Vatandaşımızı İstihdam Edeceğiz(8/10)4

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Ağbal, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin, güçlü dinamikleri, yerinde ve zamanında alınan tedbirlerle 2017'nin ilk yarısında yüzde 5,1 oranında güçlü bir büyüme kaydettiğine işaret ederek, Türkiye'nin, bu büyüme performansıyla G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'dan sonra en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu söyledi.

"İSTİHDAM İMKANLARINI ARTIRDIK"

Güçlü büyüme performansı, aktif iş gücü politikaları ve teşviklerin etkisiyle istihdam imkanlarını artırdıklarına değinen Ağbal, 2007'den bu yana 7,9 milyon, son bir yılda da 1,1 milyon kişiye ek istihdam sağladıklarını, Türkiye'nin 2007-2017 döneminde yüzde 3,4'lük yıllık ortalama istihdam artışıyla OECD ülkeleri arasında en yüksek artış sağlayan ülke konumuna geldiğini anlattı.

EKONOMİK GÖSTERGELERDE 2017 BEKLENTİSİ

İstihdamın artmasına rağmen iş gücüne katılım oranının da artması nedeniyle işsizlik oranındaki azalışın sınırlı kaldığı değerlendirmesinde bulunan Ağbal, işsizlik oranının 2017'de ortalama yüzde 10,8 civarında olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ağbal, bu yıl enflasyonun genel olarak artış eğiliminde olduğunu ve enflasyonun yıl sonunda baz etkisinin de desteğiyle yüzde 9,5 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Ekonominin büyümesine katkı yapmak amacıyla uygulamaya koydukları vergi ve harcama programlarının etkisiyle merkezi yönetim bütçe açığının yıl sonunda 61,7 milyar lira olmasını öngördüklerini belirten Ağbal, "Bu kapsamda 2016 yılında yüzde 1,1 olan merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranının 2017 yılında yüzde 2 olmasını bekliyoruz.

Genel devlet açığının da aynı dönemde yüzde 1,3'ten yüzde 2,4'e yükselmesini tahmin ediyoruz." dedi.

TEK HANELİ İŞSİZLİK HEDEFİ

Bakan Ağbal, 2017'de büyümede yakalanan güçlü performansı, önümüzdeki 3 yıllık dönemde de devam ettireceklerini söyledi.Önümüzdeki 3 yıl için yüzde 5,5'lik büyüme hedeflediklerini bildiren Ağbal, "Büyüme hedefimizin en önemli sonucu kendisini istihdamda gösterecek. Bu çerçevede önümüzdeki 3 yıllık dönemde 3,2 milyon vatandaşımıza ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece istihdam sayımızı 31,4 milyona çıkarmış olacağız." şeklinde konuştu.

Ağbal, "Önümüzdeki dönemde istihdamı artırarak işsizliği tek hanelere indireceğiz. İşsizlik oranını 2018 yılında yüzde 10,5'e 2020'de ise yüzde 9,6'ya indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maliye  Bakanı  Ağbal  3  Yılda  32  Milyon  Vatandaşımızı  İstihdam  Edeceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER