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Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin Tl Topladılar
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Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin TL Topladılar

MALIMIZLA-CANIMIZLA BURADAYIZ DEDİLER, AFRİN'E 400 BİN TL TOPLADILAR

Erzincan'ın İliç İlçesinde başlatılan "Malımızla-Canımızla Bizde Buradayız" adlı kampanya ile milli ve yerli silah üretimine destek olmak için 400 bin Türk Lirası toplandı.

Tarih : 17 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin Tl Topladılar(7/10)3

Erzincan'ın İliç İlçesinde başlatılan "Malımızla Canımızla Bizde Buradayız" adlı kampanya ile milli ve yerli silah üretimine destek olmak için 400 bin Türk Lirası toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek olmak ve şehitleri anmak için Erzincan'ın İliç İlçesinde kampanya başlatılıp yürüyüş düzenlendi. Yusuf Ziya Demir Camisinden başlayıp İliç Kaymakamlığının önüne kadar tekbir sesleri ile yürüdü. Düzenlenen yürüyüşe İliç Kaymakamı ve İliç Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Örnek, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, İl AK Parti İlçe başkanı Mustafa Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.

400 BİN TL TOPLANDI

İliç Kaymakamlık binası önüne kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap eden Kaymakam Örnek: "Malımızla Canımızla Bizde Buradayız" kampanyamıza çok büyük bir katılım oldu. Hiç kimsenin beklemediği bir yere ulaştık. 400 bin TL tutarında para Afrin'de kullanılan milli ve yerli silah kullanımında ve orada mücadele eden kahramanlarımıza milli ve yerli silah yapımında kullanılmak üzere İliçli hemşerilerimizce toplandı.

"İHA'MIZI DA YAPTIK, SİHA'MIZI DA YAPTIK"

"Daha dün bir çöp kibritini bile üretemeyen Türkiye şimdi yüzde 80 seviyelerde yerli ve milli üretim seviyesine geldik. İHA istedik SİHA istedik vermediler. Bizim tanklarımızı yapmamakla bizi tehdit ettiler. Ama Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Biz hiç kimsenin bir şeyine muhtaç değiliz. Gerekirse herşeyi kendimiz yaparız." İHA'mızı da yaptık. SİHA'mızı da yaptık. Bayrağımızı en yüksek yerlerde dalgalandırdık. Gelecekte de dalgalandıracağız."

Konuşmanın ardından Mehmetçik için dua eden ilçe halkı hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyup etkinliği sonlandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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